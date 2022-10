A vida amorosa dos atores de Harry Potter

"Como Tom, eu sempre tenho dificuldade em explicar para as pessoas a natureza da nossa conexão e relação. Por mais de vinte anos, nós nos amamos de uma forma bem especial. E eu perdi a conta de quantas pessoas disseram para mim: 'Vocês devem ter se beijado quando estavam bêbados. Pelo menos uma vez!', 'Vocês devem ter se beijado', 'Deve ter algo entre vocês dois!'", disse ela no novo livro de memórias de Felton, Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard.

"Mas o que temos é muito mais profundo do que isso", continuou Watson. "É um dos amores mais puros que eu posso pensar. Somos almas gêmeas, e sempre nos apoiamos. Eu sei que sempre seremos", esclareceu ela.