Por que os fãs de Taylor Swift acreditam que a nova música da cantora é sobre John Mayer

A nova música de Taylor Swift é sobre John Mayer? Os Swifties estão convencidos disso!

Os fãs da cantora já estão dissecando as letras das canções do 10º álbum de estúdio dela, Midnights, que foi lançado na madrugada desta sexta-feira, 21. Porém, ela fez a alegria deles ao divulgar sete faixas adicionais após somente algumas horas, na versão "3am" do CD. Entre as músicas inéditas está a faixa "Would've, Could've, Should've", que os fãs acreditam ser sobre o ex de Taylor, John Mayer.