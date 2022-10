Saiba por que comédia com Caio Castro está se tornando sucesso mundial

"É um orgulho ver um filme nacional, no gênero comédia, atravessando fronteiras em todo o mundo. Amor e humor são temas universais e não podíamos estar mais felizes vendo essa produção brasileira viajando pelo planeta e conquistando audiências no mundo inteiro", disse Cris D'Amato, diretora do longa.

Foram 68 países em que o filme apareceu no Top 10, incluindo Colômbia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Equador, Uruguai, Venezuela e o próprio Brasil. Sucesso que fala?