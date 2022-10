Tom Brady revela se tem planos de aposentadoria em meio a rumores de divórcio

O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, de 45 anos, abordou especulações de que ele deixará o campo mais uma vez. Durante uma entrevista coletiva no dia 20 de outubro compartilhada na página do Instagram da equipe, o atleta deixou claro que não tem intenção de se aposentar pelo resto da temporada.

"Eu amo o esporte, amo os companheiros de equipe e quero fazer um bom trabalho para esta equipe, como sempre fiz", disse Brady. "Então, nenhuma aposentadoria no meu futuro."

Os rumores começaram quando o ex-quarterback dos Buccaneers, Chris Simms, teorizou que o campeão do Super Bowl poderia acabar deixando a NFL no meio da temporada devido a circunstâncias em sua vida pessoal – como os recentes rumores em torno de uma possível separação com sua esposa de 13 anos, Gisele Bündchen.

"Este é o único ano em que sinto que talvez seja Brady", disse ele durante um episódio de 18 de outubro do Pro Football Talk Live, da NBC, acrescentando que "este é um ano estranho em que estamos vendo Brady fazendo porcarias estranhas e tendo problemas pessoais."