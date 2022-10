Taylor Swift lança clipe de "Anti-Hero", do novo álbum Midnights

Após o lançamento do aguardado décimo álbum de estúdio de Taylor Swift, Midnights, em 21 de outubro, a cantora também lançou o videoclipe do single, "Anti-Hero".

No clipe de cinco minutos, Taylor é vista encarando e festejando com a versão anti-heroína de si mesma, mas também tentando escapar dela. Em cena posterior, a estrela surge em seu funeral, onde seus três filhos brigam por seu testamento enquanto ela espreita o caos do caixão.

No início deste mês, Taylor explicou o significado da música, que ela co-escreveu com Jack Antonoff, em um vídeo compartilhado com seus 228 milhões de seguidores no Instagram.

"'Anti-Hero' é uma das minhas músicas favoritas que já escrevi", ela compartilhou no dia 2 de outubro. "Eu realmente não acho que mergulhei tanto em minhas inseguranças com esses detalhes antes. Eu luto muito com a ideia de que minha vida se tornou incontrolável. Não querendo ser muito sombria, mas eu luto com a ideia de não me sentir como uma pessoa. Não se sinta mal por mim, você não precisa."