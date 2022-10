Kevin Spacey é inocentado em processo de abuso sexual de Anthony Rapp

Spacey negou as alegações quando se apresentou em 17 de outubro para seu depoimento, segundo a NBC News.

Quando Rapp fez as alegações pela primeira vez em 2017, Spacey inicialmente se desculpou com o ator, compartilhando uma declaração de que não se lembrava do encontro, mas "se eu me comportei como ele descreve, devo a ele as mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento bêbado profundamente inapropriado."

O ator de House of Cards disse durante o julgamento que se arrependeu de divulgar a declaração e que só o fez a pedido de sua equipe de publicidade. "Eu estava sendo encorajado a pedir desculpas", ele testemunhou, "e aprendi uma lição que é nunca pedir desculpas por algo que você não fez."

O veredicto surge quatro meses depois que Spacey se declarou inocente de quatro acusações de agressão sexual feita por três homens no Reino Unido, segundo a NPR. Durante uma aparição no dia 16 de junho no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, Spacey recebeu fiança incondicional.

