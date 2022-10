The Crown: temporada final não irá retratar acidente de carro de Princesa Diana

Em um comunicado ao The Sun, a Netflix disse: "O momento exato do impacto do acidente não será mostrado".

A notícia surge logo após uma matéria do Deadline que revelou que as tensões na produção estavam aumentando enquanto a série filmava os últimos dias de Diana.

"Estávamos temendo chegar a este ponto", disse uma fonte à publicação em 12 de outubro. "A contagem regressiva é em duas semanas e enquanto estamos calmamente prosseguindo, é justo dizer que há uma certa ansiedade, uma sensação palpável de estar um pouco no limite. Quero dizer, há uma sensibilidade bombástica em torno disso."

Quanto a como a série planeja retratar a tragédia?

"É a corrida", informou o veículo. "O carro saindo do Ritz depois da meia-noite, com paparazzi em perseguição e depois as consequências com o embaixador britânico na França entrando em ação com o Ministério das Relações Exteriores, e depois as consequências constitucionais subsequentes."