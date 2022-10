As reações de Cardi B, Anahí e mais famosos à "Monotonía" de Shakira

Shakira está dando muito o que falar com sua nova música! E as celebridades estão reagindo à "Monotonía", que claramente faz várias referências ao ex de Shakira, Gerard Piqué.

Em 19 de outubro, justamente no 12º aniversário de seu álbum Sale El Sol, a cantora lançou a sua nova canção: uma bachata com Ozuna acompanhada por um impressionante videoclipe, em que é baleada por um homem que a deixa com o coração na mão.