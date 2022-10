Anitta tranquiliza fãs após aparência em vídeo: "Não estou depressiva"

Com uma blusa de frio branca, cabelo preso e sem maquiagem, a cantora disse: "Bom dia a todos os meus fãs! Acordei sabendo que a gente está cheio de prêmio. Quero dizer que estou muito, muito, muito feliz. Vocês são as coisas mais importantes da minha vida".

Após a divulgação do registro, os internautas subiram o nome da estrela no trending topic do Twitter e manifestaram preocupação sobre a aparência e saúde dela.