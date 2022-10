Justin Timberlake e Jessica Biel recriam cena do espaguete de A Dama e O Vagabundo

O cantor de "Mirrors" celebrou seu 10º aniversário de casamento com a atriz Jessica Biel no dia 19 de outubro compartilhando fotos e vídeos de seus dates. Entre as imagens de suas aventuras gastronômicas estava um clipe do casal reencenando uma cena de uma animação da Disney.

Como visto em um vídeo compartilhado no Instagram, Justin, de 41 anos, e Jessica, de 40 anos, encarnaram os personagens de A Dama e o Vagabundo comendo o mesmo fio de espaguete. Assim como no querido filme, os pais de Silas, de 7 anos e Phineas, de 2 anos, terminam se beijando.

"10 anos não são suficientes! Você me faz um marido e pai melhor a cada dia!", escreveu Justin em seu post. "Eu te amo tanto, sua linda humana! Corra de volta!"

Em seu post, o ex-membro do 'N Sync também compartilhou fotos do casal em casa comendo sobremesa, brilhando em um evento da Dior e posando juntos em um vinhedo.