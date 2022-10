Kendall Jenner aborda rumores de que ela seja uma "menina malvada"

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

E não são apenas as multidões que deixam Kendall no limite, como a estrela observou, ela costumava ter problemas para navegar entre as amizades devido à fama de sua família. "Eles só queriam vir para participar", Kendall lembrou dos amigos na juventude. "Então minhas defesas aumentaram. Eu também fico desconfortável, eu nunca quero ficar falando, 'Ei, você quer aparecer no meu programa?'"

No entanto, depois de 15 anos na televisão, Kendall disse que "ficou muito mais confortável com isso".

Novos episódios de The Kardashians chegam às quintas-feiras no Hulu.