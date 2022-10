Nicki Minaj revela que sentiu muito "medo e ansiedade" após se tornar mãe

Instagram

Ao dizer que seu filho é "a luz do meu mundo", Nicki adicionou que ela ficou surpresa com quanta ansiedade sentiu no começo de sua jornada com a maternidade.

"Eu acho que as mães sentem que elas têm que ser perfeitas", dividiu ela. "Eu odeio que agora me sinto mais ansiosa com essas coisas. Você pensa: 'E se algo acontecer logo quando eu deixar meu filho para ir viajar?'".