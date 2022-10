Conheça os novos atores da 3ª temporada de Emily in Paris

E como Emily vai lidar com tudo isso? Durante o teaser da terceira temporada, aparentemente obtemos nossa resposta: cortando uma franja.

"Elas são apenas franjas", ela diz a Gabriel no vídeo. "Às vezes as pessoas cortam franja, mas está tudo bem."

Descubra quais serão as escolhas de Emily na 3ª temporada de Emily in Paris, que estreia no dia 21 de dezembro na Netflix.