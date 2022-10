Tudo o que levou à primeira foto conjunta de Hailey Bieber e Selena Gomez

Origem de Jailey

Filha do ator Stephen Baldwin, Hailey Bieber tinha apenas 12 anos quando conheceu Justin – momento um tanto estranho quando seu pai a apresentou ao astro pop antes de sua aparição no Today Show em 2009. No vídeo, os fãs podem ver que a modelo está claramente desconfortável ao apertar a mão do cantor. Um encontro fofo para as idades!

Dois anos depois, a dupla posou para uma foto no tapete vermelho da estreia de sua cinebiografia Never Say Never... com o pai dela! Sim, isso mesmo: Hailey sempre foi uma Belieber.