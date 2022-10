Billie Eilish e Jesse Rutherford são flagrados aos beijos

Após um passeio em Los Angeles na semana passada, os dois foram fotografados compartilhando um beijo enquanto jantavam no restaurante Lal Mirch.

Billie e Jesse foram só sorrisos durante o date. Para o encontro, a cantora de "Happier Than Ever" usou uma maxi jaqueta jeans, shorts da Nike e tênis Converse xadrez. Já o músico do The Neighborhood optou por uma camisa listrada de manga longa, calça cinza e Vans branco.

O encontro surge apenas uma semana depois que um vídeo do TikTok de 15 de outubro mostrou Billie, de 20 anos, e Jesse, de 31 anos, andando juntos de mãos dadas no Halloween Horror Nights, do Universal Studios.