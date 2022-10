Kendall Jenner explica por que as pessoas a chamam de "vovó Kenny"

Em uma prévia exclusiva do episódio de 20 de outubro de The Kardashians, do Hulu, Kendall Jenner deveria estar se preparando para uma noitada, mas ela não está com a menor vontade.

Vestida com um roupão de hotel e com bobes no cabelo, ela diz: "Estou pronta para ir para casa. Estou me forçando a ficar aqui agora para o jantar. Só quero deitar na minha cama e me aconchegar".

A modelo de 26 anos não tem vergonha sobre suas vontade e na verdade, ela se tornou conhecida por isso.

"Sou totalmente uma avó", admite Kendall. "Todo mundo me chama de vovó Kenny. É real e eu não tenho vergonha disso."

Enquanto luta para dormir cedo, Kendall recebe uma ligação do FaceTime da irmã Kylie Jenner, que diz: "Stormi [sua filha de 4 anos] está dormindo ao meu lado. O que você está fazendo?"