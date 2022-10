Após especulações, Emma Watson revela se realmente rolou algo entra ela e Tom Felton

Muitos fãs shipparam os dois desde que descobriram que Watson teve um Crush em Felton nos primeiros dias de gravação da franquia, na qual ela interpreta Hermione Granger e ele Draco Malfoy. Apesar dos atores já terem falado sobre a boa relação deles no passado, a atriz deu mais detalhes sobre tudo no prefácio do novo livro de memórias de Felton, Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard.