Saiba o motivo especial que fez Anitta retornar às redes sociais

A cantora, que foi comparada a Beyoncé recentemente, levou Música do Ano com o sucesso mundial "Envolver", Artista do Ano e Clipe TVZ do Ano com "Boys Don´t Cry".

E neste 19 de outubro, a poderosa retornou às redes sociais, precisamente em seu Instagram Story para agradecer o público e os admiradores que receberam os troféus.