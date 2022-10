Cara Delevingne diz que seminário de masturbação incluiu orgasmos e biblioteca pornô

Cara Delevingne revelou algumas das pesquisas extremas em que participou durante as filmagens de seu próximo documentário Planet Sex, que explora questões sobre a sexualidade humana.

Em uma entrevista no MIPCOM 2022, em Cannes, na França, a modelo descreveu um seminário de autoprazer no qual ela participou, onde foi convidada a ir além de seus limites pessoais.

"Entrei no seminário de masturbação pensando que seria uma sala de aula e eu teria um bloco de notas", disse Cara, de 30 anos, a um repórter em 17 de outubro, segundo a Variety. "Ao invés disso, era um tapete de ginástica de couro rosa no chão, com seis pessoas dizendo: 'Bom, tire sua calcinha. Este é o lubrificante.'"

Ela continuou: "Eu não sabia que eu era uma puritana. Eu acho que sou uma garota bonita, jovem, legal, que topa qualquer coisa, mas eu pensei, 'Desculpe o quê? Desculpe, não, absolutamente não, eu não vou fazer isso.' Mas eu meio que fiz tudo o que me senti confortável em fazer."

Apesar de não ter nenhuma reserva inicial sobre fazer a série, a estrela de Only Murders In The Building admitiu que o projeto provocativo certamente a manteve alerta.