'Midnights': Novo álbum de Taylor Swift tem colaboração de Joe Alwyn e Zoë Kravitz

Em seguida, Taylor explicou como ser uma figura pública pode trazer alguns desafios únicos para o relacionamento.

"Teoricamente, quando você está na lavender haze, você faz qualquer coisa para permanecer naquele estado e não deixa as pessoas te tirarem disso", apontou Taylor. "E eu acho que muitas pessoas têm que lidar com isso agora, não só as 'figuras públicas', porque nós vivemos na era das redes sociais. E se o mundo descobrir que você está apaixonada por alguém, as pessoas vão dar a opinião delas".