Giovanna Ewbank relembra como foi ver Titi sofrendo racismo pela primeira vez: "Uma porrada"

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abriram o coração!

A atriz deu uma entrevista ao lado do marido para o programa Histórias de Famílias, do GNT, e relembrou como se sentiu ao ver sua filha, Titi, de 9 anos - que nasceu no Malawi - sofrer racismo pela primeira vez. De acordo com Giovanna, foi como levar "uma porrada".