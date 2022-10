Dominic West confirma que The Crown vai recriar escândalo do absorvente

Antes da quinta temporada, Dominic West, que interpretará um jovem rei Charles III (na época ainda príncipe Charles) enquanto seu casamento com princesa Diana se desfaz, revelou como a série abordará o infame escândalo "Camillagate", de 1993, no qual em uma gravação de áudio vazada Charles diz que queria "viver dentro" das calças de Camilla, mas com sua sorte, ele seria reencarnado como seu absorvente interno.

"Lembro-me de pensar que foi algo tão sórdido e profundamente, profundamente embaraçoso [na época]", disse West à Entertainment Weekly em matéria publicada no dia 18 de outubro. "Olhando para trás e tendo que interpretar isso, o que você está ciente é que a culpa não foi dessas duas pessoas, dois amantes, que estavam tendo uma conversa particular. O que está realmente claro agora é o quão invasivo e nojento foi a atenção da imprensa para isso, que eles imprimiram na íntegra e você poderia ligar para um número e ouvir a fita real."

West continuou dizendo que reencenar a cena com Olivia Williams, que interpretará Camilla na quinta temporada, o fez "extremamente solidário com os dois e com o que eles passaram".