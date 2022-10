Shay Mitchell é flagrada comendo pastel e tomando caldo de cana em Florianópolis

Segundo fotos publicadas nas redes sociais, a atriz visitou o Mercado Público da cidade, onde provou pastel e caldo de cana.

Ela também foi super simpática com os fãs e tirou fotos com vários deles durante o passeio. Inclusive, Shay foi até vista dançando com um homem vestido de Roberto Carlos no meio da rua. Veja as fotos e vídeos acima!