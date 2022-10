Kourtney Kardashian e Travis Barker retornam para local do pedido de noivado

Kourtney Kardashian e Travis Barker celebraram seu amor voltando para o local onde o músico do Blink-182 fez seu pedido de casamento, no hotel Rosewood Miramar, em Montecito, na Califórnia - e o momento especial foi capturado em tempo real por Rebel Wilson.

A estrela de Pitch Perfect admitiu que inicialmente ficou um pouco confusa com o cenário romântico que incluía artistas musicais e rosas em seus Stories no Instagram. "Eu pensei: quem está tocando música clássica do lado de fora do meu quarto!", ela escreveu em 17 de outubro. "Divirtam-se pombinhos".

Rebel também compartilhou outro vídeo que mostrava Travis e Kourtney caminhando para o local de mãos dadas. Ela legendou o vídeo romântico escrevendo, "Muito fofo", e marcou o casal.

