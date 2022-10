Por que Selena Gomez e Hailey Bieber decidiram "esclarecer rumores" com fotos

"Muito do ódio e da perpetuação vem de, 'Oh, você roubou [Justin]'", disse Hailey sobre os haters, no episódio de 28 de setembro do podcast Call Her Daddy. "E eu acho que talvez isso venha do fato de que eles desejaram que ele tivesse acabado com outra pessoa. E tudo bem. Você pode desejar o quanto quiser, mas esse não é o caso."