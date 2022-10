Tom Brady é visto sem aliança em meio a rumores de divórcio com Gisele Bündchen

No dia 14 de outubro, o quarterback compareceu ao casamento do proprietário do New England Patriots, Robert Kraft, e da Dra. Dana Blumberg, sem a esposa Gisele. De acordo com o Page Six, a lista de convidados incluiu Elton John, Ed Sheeran, Meek Mill, Jon Bon Jovi, Tommy Hilfiger e vários jogadores do Patriot.

Quanto à Gisele? Ela chamou atenção online no início deste mês, quando compartilhou uma resposta enigmática a um post no Instagram sobre relacionamentos. A supermodelo deixou um emoji de mãos de oração na seção de comentários do post do autor Jay Shetty: "Você não pode estar em um relacionamento comprometido com alguém que é inconsistente com você".

"O amor é um esforço diário", dizia a legenda do post. "Alguns dias podem ser mais fáceis do que outros e tudo bem, mas o que deve sempre ser consistente é o respeito e a admiração que você tem pelos valores e objetivos do seu parceiro".