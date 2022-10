Jason Sudeikis e Olivia Wilde respondem alegações de ex-babá sobre separação

Sudeikis, de 47 anos, e Wilde, de 38 anos, ficaram juntos por quase 10 anos antes de se separarem no início de 2020. As notícias de sua separação surgiram em novembro, quando Wilde estava trabalhando em seu filme Don't Worry Darling com o agora namorado Harry Styles.

Em sua entrevista, a babá disse que Sudeikis ficou com o coração partido depois de supostamente encontrar mensagens de texto entre Wilde e Styles, de 28 anos, em um Apple Watch que a atriz havia deixado em sua casa. Ela também alegou que a estrela de Ted Lasso uma vez se deitou embaixo do carro de Wilde para impedi-la de sair de casa durante uma disputa. De acordo com a babá, Sudeikis estava chateado porque Wilde supostamente estava levando uma salada com molho especial para jantar com Styles. A babá disse ao Daily Mail: "De tudo, ele disse: 'ela fez seu molho especial para salada e levou para ele'".