Lamar Odom rebate críticas após afirmar que sente falta de Khloé Kardashian

Mas isso não quer dizer que todas as cenas sejam prazerosas de assistir. Lamar explicou que a estreia da segunda temporada, na qual Khloé dá as boas-vindas para seu segundo filho com Tristan Thompson em meio ao escândalo de paternidade dele, não foi fácil de assistir.

"Foi difícil para mim assistir aquilo", disse Lamar exclusivamente para o E! News. "Sempre vai ser difícil para mim ver alguém que eu amo tanto triste daquele jeito".