Mulher que teria inspirado Mamá Coco, de Viva - A Vida É uma Festa, morre aos 109 anos

María Salud Ramírez Caballero, que teria inspirado o personagem Mamá Coco em Viva – A Vida É uma Festa, da Disney-Pixar, morreu em Santa Fe de la Laguna, onde também nasceu. Roberto Monroy, secretário de Turismo do estado mexicano de Michoacan, anunciou a morte de Caballero no Twitter no dia 16 de outubro, mas a causa da morte ainda não foi revelada.

"Lamento profundamente a morte de Dona María Salud Ramírez Caballero, 'Mamá Coco', uma mulher incansável e exemplo de vida", escreveu Monroy, "que foi a inspiração para essa personagem amada que deu a volta ao mundo".

Junto com Monroy, muitos fãs de Coco foram ao Twitter para lamentar sua morte.

Um usuário twittou: "Eu chorei a manhã toda. Os BTS estão alistados no exército e não voltarão até 2025. Acabei de descobrir que MAMÁ COCO MORREU ESTA MANHÃ. Vou assistir Coco hoje à noite", enquanto outro tweet dizia, "Acordei para descobrir que a verdadeira Mamá Coco morreu", acompanhada por uma série de emojis chorando.