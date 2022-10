Tom Brady é visto gritando com companheiros de time durante jogo

Durante a transmissão do jogo do Tampa Bay Buccaneers contra o Pittsburgh Steelers em 16 de outubro, o quarterback, de 45 anos, foi visto xingando seus companheiros de equipe, criticando a forma como eles jogaram a primeira metade do jogo fora de casa.

"Vocês são muito melhores do que o jeito que vocês estão jogando!", Tom gritou, segundo a CBS News, para seus companheiros de linha ofensiva enquanto perdiam para os Steelers por 10-6.

Após os comentários de Tom, o locutor Joe Davis disse: "Ele está irritado, falando com seu ataque ao longo da linha".

Apesar do esforço do sete vezes campeão do Super Bowl, os Buccaneers perderam o jogo por 20 a 18, dando ao time sua terceira derrota da temporada.

A explosão de Tom ocorre quase um mês depois que ele emitiu um pedido de desculpas por seu comportamento durante o jogo dos Bucs no dia 18 de setembro contra o New Orleans Saints, onde ele quebrou um tablet, gritando com seus companheiros de equipe e jogando seu capacete no chão.