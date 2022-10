Tommy Dorfman e mais famosos elogiam foto "plot twist" de Selena Gomez e Hailey Bieber

Os cliques surgem semanas depois que Hailey se abriu sobre seu casamento com Justin Bieber em 2018, meses após o término do namoro do astro com Selena.

E na sequência de sua foto improvisada, outras celebridades entraram na conversa para comemorar a união das duas. O fotógrafo Tyrell Hampton compartilhou uma postagem no Instagram com uma de suas fotos em 16 de outubro, escrevendo na legenda, "Plot Twist". A ex-estrela de 13 Reasons Why, Tommy Dorfman, comentou: "Adoro assistir o reverso do aquecimento global e a pele de todo mundo brilhando nesta foto".

Ava Phillippe - cujos pais são Reese Witherspoon e ex Ryan Phillippe - também compartilhou uma mensagem reconfortante para as estrelas.

"Eu não sou de me envolver em dramas de celebridades e no final do dia, é realmente apenas uma foto (e não é da minha conta!)", ela escreveu em um post no Instagram Story em 16 de outubro. "Mas isso me faz sorrir ao ver essas lindas poderosas acertando as contas. Amor + respeito por vocês duas!"