Juliette diz que não foi convidada para chá revelação de Viih Tube e a youtuber responde

O chá revelação de Viih Tube e Eliezer aconteceu nesse domingo, 16, e foi só alegria!

A festa teve como tema o Big Brother Brasil - afinal, os dois pombinhos já participaram do reality show - e contou com muitos ex-BBBs entre os convidados, como Sarah Andrade, Thais Braz, Arthur Aguiar, Rodrigo Mussi e Gabi Martins. Inclusive, até o ex-apresentador do programa Tiago Leifert mandou uma mensagem de vídeo ao casal.