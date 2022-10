Cantor Mikaben morre aos 41 anos durante show em Paris

O aclamado artista haitiano, cujo nome verdadeiro era Michael Benjamin, morreu após desmaiar no palco ao sair de sua apresentação em Paris no dia 15 de outubro. Ele tinha 41 anos.

Fãs chocados compartilharam vídeos do momento em que Mikaben desmaiou nas redes sociais, mostrando o cantor interrompendo sua apresentação inesperadamente para caminhar em direção ao fundo do palco. Nesse ponto, Mikaben cai no chão.

Médicos foram imediatamente chamados para prestar socorro ao músico, e ele recebeu ressuscitação cardiopulmonar. Os fãs foram convidados a deixar o local enquanto a equipe médica trabalhava para reviver Mikaben. No entanto, ele infelizmente faleceu. A causa de sua morte ainda não foi revelada.

O E! News entrou em contato com o representante de Mikaben para comentar, mas ainda não recebeu resposta.

No dia seguinte, a Accor Arena, local onde Mikaben se apresentou pela última vez, confirmou a morte do cantor nas redes sociais.