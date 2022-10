Selena Gomez e Hailey Bieber posam juntas pela primeira vez

De fato, a foto tocou o coração de dezenas de pessoas que acompanharam a saga envolvendo as três estrelas.

Ava Phillippe, filha de Reese Witherspoon e ex-Ryan Phillippe, escreveu em seu Stories no Instagram: "Eu não sou de me envolver em dramas de celebridades e no final do dia, é realmente apenas uma foto (e não é da minha conta!) Mas isso me faz sorrir ao ver essas lindas poderosas acertando as contas. Amor + respeito por vocês duas!"

Hailey e Justin se casaram em 2018 após um romance relâmpago e meses após sua separação da namorada de longa data Selena. Durante anos, muitos fãs da cantora criticaram o relacionamento do casal e questionaram o momento em que retaram. No episódio de 28 de setembro do podcast Call Her Daddy, Hailey negou ter estado romanticamente com Justin enquanto ele estava com Selena.