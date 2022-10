Tom Brady vai sozinho a casamento de amigo em meio a rumores de divórcio com Gisele

O proprietário do New England Patriots, de 81 anos, e a Dra. Dana Blumberg, de 47 anos, se casaram e tiveram uma festa repleta de estrelas, em Nova York, nessa sexta-feira, 14 de outubro, seu representante confirmou ao E! News. Brady estava entre os convidados famosos e foi visto em fotos tiradas no evento. Sua esposa Gisele Bündchen, não foi vista no local, após rumores de divórcio.

Outras estrelas que compareceram ao casamento de Kraft e Blumberg incluíram vários jogadores dos Patriots, além de Elton John, Ed Sheeran e Meek Mill, que se apresentaram, de acordo com o Page Six. Também foram vistos: Jon Bon Jovi, Kenny Chesney, o comissário da NFL Roger Goodell, o comissário da NBA Adam Silver, Tommy Hilfiger e o comentarista da NFL Al Michaels, que apresentou o casal como marido e mulher.

O Page Six citou uma fonte dizendo que o casamento foi uma surpresa para os convidados e planejado há três semanas. Kraft e Blumberg os convidaram para uma festa no Hall des Lumières, em Manhattan, e disseram para eles se vestirem de forma festiva, disse a agência.