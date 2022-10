Atores morrem durante gravação de filme de Ludwika Paleta em praia do México

Há cerca de duas semanas, os astros mexicanos iniciaram as filmagens de Noche de Bodas, e através das redes sociais, o resto do elenco e a produção têm mostrado detalhes das gravações em praias do México.

No entanto, na noite de 13 de outubro, a equipe foi tomada por uma notícia devastadora. Dois atores morreram afogados na praia Majahual, em Oaxaca, revelou a Coordenação de Proteção Civil de Oaxaca (CEPCO).

As vítimas foram Marco Antonio, de 46 anos, que perdeu a vida após bater em uma pedra, e Luis Manuel, de 47 anos.

Um terceiro homem foi resgatado com vida pela Estação Naval de Busca e Resgate da SEMAR.