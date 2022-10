Kris Jenner responde acusações de que as Kardashians "são famosas por serem famosas"

Kris Jenner está abordando um equívoco de longa data sobre sua família: a ideia de que as Kardashians são famosas por serem famosas e não têm nenhum talento.

Durante o episódio do dia 13 de outubro de The Kardashians, Kris revelou como ela se sente sobre essas acusações 20 anos após o vazamento da sex tape de Kim Kardashian e 15 anos após o lançamento de Keeping Up With the Kardashians.