Jade Picon responde críticas de Mel Maia sobre sua atuação

Para quem não sabe, tudo começou após alguns internautas discutirem sobre a atuação de Jade em Travessia - seu primeiro trabalho na TV. Em um post no TikTok, um deles afirmou que Mel iria se sair muito melhor no papel da influencer Chiara na trama (que está sendo interpretada por Picon). No fim, isso acabou rendendo um comentário da própria atriz de Avenida Brasil.