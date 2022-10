Behati Prinsloo retorna ao Instagram após escândalo de Adam Levine

Na foto compartilhada em seu Instagram Stories, em 15 de outubro, Behati mostra a língua e o dedo do meio para a câmera enquanto caminha em uma passarela da Victoria's Secret.

A modelo não postava nas mídias sociais desde que Adam negou ter um caso com a modelo do Instagram Sumner Stroh no dia 19 de setembro. Um dia antes, Sumner revelou em posts no TikTok que ela e o vocalista do Maroon 5 tiveram um caso de um ano e que o cantor teria dito a ela que seu casamento com Behati havia acabado.

Embora o cantor tenha negado que um caso físico tenha acontecido, ele confessou ter enviado mensagens de texto a outras mulheres "em modo de flerte" em um post de 19 de setembro, no Instagram. Em sua declaração, Adam também admitiu que "passou dos limites durante um período lamentável da minha vida".

Essas alegações surgiram poucos dias depois que Behati – que compartilha as filhas Dusty Rose, de 5 anos, e Gio Grace, de 4 anos, com Adam – anunciou que estava esperando o terceiro filho do casal em um post no Instagram, no dia 15 de setembro.