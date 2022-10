Robbie Coltrane, o Hagrid de 'Harry Potter', morre aos 72 anos

"Robbie era um talento único, entrando para o Livro dos Recordes por ter ganhado três troféus consecutivos de Melhor Ator no Baftas por sua interpretação de Fitz, da série Cracker, em 1994, 1995 e 1996", adicionou Wright. "Ele provavelmente será lembrado nas próximas décadas por sua performance como Hagrid nos filmes do Harry Potter, um papel que trouxe alegria para crianças e adultos no mundo todo - e o fez ganhar várias cartas de fãs todas as semanas nos últimos 20 anos".