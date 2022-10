Ativistas jogam sopa no quadro Girassóis, de Van Gogh, em museu de Londres

Depois de chegarem à galeria, além de jogarem a comida sobre a obra de arte, segundo a Polícia Metropolitana, os manifestantes também "se colaram na parede" antes de serem "descolados e levados sob custódia".

As autoridades confirmaram à NBC News que as duas pessoas, que são ativistas das mudanças climáticas que fazem parte do grupo Just Oil, foram presas por "danos criminais e transgressão agravada". A polícia também observou que, no que diz respeito à pintura de US$ 72 milhões (criada pelo famoso artista holandês em 1888), embora haja alguns "pequenos danos na moldura", a pintura permaneceu "ilesa".

Esta não é a primeira vez que membros do grupo Just Stop Oil escolhem obras de arte notáveis como alvo de seus protestos para chamar a atenção para sua causa.