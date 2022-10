Jennifer Lopez e Ben Affleck surgem em primeiro tapete vermelho após casamento

A noite da dupla acontece quase dois meses depois que eles trocaram votos de casamento pela segunda vez em uma luxuosa cerimônia de casamento na Geórgia, no dia 20 de agosto. (Ben e Jennifer oficializaram sua união em julho em uma cerimônia íntima em Las Vegas).

Os convidados do casamento na Geórgia incluíram Matt Damon, colega de elenco de Ben em The Last Duel, e sua esposa Luciana, o diretor Kevin Smith e o ator Jason Mewes.

No dia 1º de setembro no boletim informativo JLo, Jennifer refletiu sobre o dia do casamento.