Victoria Beckham reflete sobre "lindo casamento" de Brooklyn e Nicola após rumores de briga

E antes do grande dia, Victoria e David, que estão casados há 23 anos, deram aos recém-casados algumas palavras de sabedoria.

"Apenas se amem, tentem não se preocupar com nada e continuem trabalhando", disse Brooklyn ao E! News' Daily Pop em agosto no evento Variety Power of Young Hollywood, sobre o conselho de seus pais. "Apenas tente e divirta-se."