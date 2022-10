Kim Kardashian revela sexo com Pete Davidson inspirado na avó MJ

A fundadora da SKIMS foi sincera sobre sua vida sexual durante o episódio de 13 de outubro de The Kardashians, compartilhando onde ela e seu então namorado Pete Davidson fizeram sexo - e tudo graças ao conselho de sua avó Mary Jo "MJ" Campbell.

"Pete e eu estávamos hospedados no Beverly Hills Hotel no fim de semana passado, e estávamos sentados em frente à lareira, conversando por horas. E eu pensei, 'Minha avó me disse que você realmente vive a vida quando faz sexo na frente da lareira'", disse Kim à MJ, Kris Jenner e Khloé Kardashian no episódio. "E então, fizemos sexo na frente da lareira em homenagem a você."

A resposta de MJ? Ela provocou Kim perguntando se essa lareira ficava no saguão do hotel. O que, como um aviso importante, Kim confirmou que não ficava. A estrela de 41 anos acrescentou: "Que assustador pensar em sua avó antes de fazer sexo?" Mas MJ observou seu próprio conselho: "Eu sei, mas eu já fui mais jovem."