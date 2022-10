Balenciaga cria bolsa em formato de saco de batata frita

A grife espanhola de luxo já criou de tudo, desde os tênis "destruídos", até o look de Kim Kardashian no Met Gala 2021, que a cobriu da cabeça aos pés. Mas nada poderia ter preparado os aficionados da moda para o mais recente design da Balenciaga: as bolsas de batata frita Lays.

As bolsas de couro - decoradas com a embalagem icônica do snack e com um simples fecho de zíper prateado - virão em pelo menos quatro variações de sabores, incluindo o original, flamin' hot, limão e sal & vinagre. De acordo com a Hypebeast, as bolsas Balenciaga x Lays serão vendidas por US$ 1.800, cerca de R$ 9.500.

A colaboração estreou pela primeira vez na apresentação primavera/verão 2023 da Balenciaga, "The Mud Show", durante a Paris Fashion Week, no dia 2 de outubro.