Khloé Kardashian atualiza fãs sobre sua saúde após remover tumor do rosto

Durante uma sessão de perguntas e respostas no Twitter no dia 12 de outubro, a CEO da Good American deu aos fãs uma atualização sobre seu estado de saúde depois de compartilhar recentemente que passou por uma cirurgia para remover um tumor do rosto.

Veja o que Koko disse no vídeo acima.

A atualização de Khloé surge apenas alguns dias depois que ela compartilhou que teve que remover um tumor "depois de notar uma pequena protuberância" em seu rosto que ela originalmente pensava ser uma espinha.

"Decidi fazer uma biópsia 7 meses depois de perceber que não estava se movendo", escreveu a estrela de The Kardashians em seu Instagram Story em 11 de outubro, acrescentando que ela teve que fazer uma segunda biópsia porque o que seus médicos estavam vendo "era incrivelmente raro para alguém da minha idade."