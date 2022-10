Gisele Bündchen reage a post sobre estar em relação com quem "é inconsistente com você"

O motivo? Em meio aos rumores de que ela e Tom Brady estão se divorciando, a estrela compartilhou uma resposta enigmática a um post no Instagram sobre relacionamentos.

O autor Jay Shetty compartilhou uma citação sobre relacionamentos, enquanto promovia seu próximo livro 8 Rules of Love (8 Regras do Amor) no Instagram, no dia 11 de outubro, que dizia: "Você não pode estar em um relacionamento comprometido com alguém que é inconsistente com você. Leia isso novamente". O apresentador do podcast On Purpose refletiu ainda mais sobre o que sua citação significa na legenda.

"O amor é um esforço diário", escreveu Shetty. "Alguns dias podem ser mais fáceis do que outros e tudo bem, mas o que deve sempre ser consistente é o respeito e a admiração que você tem pelos valores e objetivos do seu parceiro".

