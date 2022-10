Kris Jenner escreve mensagem para médicos de Khloé Kardashian após cirurgia

Khloé deu a atualização sobre sua saúde depois de ver "inúmeras histórias circulando" sobre por que ela estava usando um curativo no rosto nas últimas semanas, explicando o que aconteceu.

"Depois de notar uma pequena protuberância no meu rosto e assumir que era algo tão pequeno quanto uma espinha", ela escreveu no Instagram Stories, "decidi fazer uma biópsia 7 meses depois de perceber que não estava se movendo".

Como a estrela de The Kardashians observou, ela foi examinada e uma segunda biópsia foi realizada. "Alguns dias depois", ela continuou, "me disseram que eu precisava fazer uma operação imediata para remover um tumor do meu rosto".

E ela está grata que Dr. Garth "conseguiu retirar tudo", observando que todas as suas "margens parecem claras" e que ela está no processo de cura.

"Então, aqui estamos... você vai continuar a ver minhas bandagens e quando eu puder, você provavelmente verá uma cicatriz (e um recuo na minha bochecha do tumor removido)", acrescentou Khloé, "mas até então espero que gostem de como estou fazendo essas bandagens de rosto parecerem fabulosas."