Tiago Abravanel e Fernando Poli fazem segunda cerimônia de casamento em SP

Os padrinhos entraram com a música "Muito Obrigado Axé", de Ivete Sangalo, enquanto os noivos foram até o altar com suas mães ao som de "Você", de Tim Maia. As daminhas de honra e os pajens, que eram os sobrinhos e afilhados de Tiago e Fernando, entregaram as alianças ao som de "Oração", da Banda Mais Bonita da Cidade.

Os pombinhos também deixaram todo mundo emocionado com seus votos. Veja o que eles disseram e saiba mais detalhes da cerimônia no vídeo acima!