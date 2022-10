Blake Shelton anuncia que deixará 'The Voice' na próxima temporada

Em um post no Instagram, Shelton - a única estrela a aparecer em todas as temporadas do programa desde seu início em 2011 - revelou que estava "lutando com isso por um tempo", mas acabou tomando a decisão de desocupar sua cadeira.

"Este programa mudou minha vida em todos os sentidos para melhor e sempre me sinto em casa", escreveu Shelton. "Tem sido uma jornada excepcional ao longo desses 12 anos de trocas de cadeiras e quero agradecer a todos no The Voice da NBC, todos os produtores, escritores, músicos, equipe e pessoal do bufê, vocês são os melhores. É preciso muito trabalho, paixão e bebidas para adultos (Ha!) para fazer um show ao vivo duas vezes por semana."

É claro que o The Voice foi mais do que apenas um trabalho profissional para Shelton – ele mudou o curso de sua vida também.

"Fiz laços para toda a vida com Carson [Daly] e todos os meus colegas jurados ao longo dos anos", escreveu ele, "incluindo minha esposa Gwen Stefani!" (Caso você não saiba, a dupla, que se casou em julho de 2021, se conheceu quando ela se juntou ao programa em 2014.)